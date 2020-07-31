Оксана Воронина умерла на 52-м году жизни

Украинская актриса Оксана Воронина умерла в возрасте 51 года после продолжительной болезни.

О смерти Ворониной сообщили в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, в котором она проработала почти 20 лет.

Причина смерти Ворониной пока не раскрывается. Попрощаются с артисткой 1 августа в Киеве.

Актриса наиболее известна по роли в сериале Крепостная. Также снималась в фильмах В воскресенье рано зелье копала и Только не отпускай меня.

На сцене театра Воронина играла в спектаклях: В плену страстей (Каменный властелин), Дон Кихот. 1938, Новогодние сюрпризы, Ревизор, Маскарад, Странная миссис Сэвидж и другие.

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Биография Ворониной

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года в Путивле в Сумской области.

В 1986 году поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Закончила обучение в 1990 году.

До прихода в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки в 2001 году Воронина 10 лет работала в Белгородском государственном академическом театре имени М. С. Щепкина.

Факты ICTV писали о том, что 14 июля полиция нашла тело актрисы и подтвердила смерть Найи Риверы.