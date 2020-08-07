Актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в 23 года

5 августа американская актриса Дейзи Коулмэн, снявшаяся в документальном фильме Одри и Дейзи, покончила с собой в возрасте 23 лет.
Об этом сообщила в Facebook мать девушки Мелинда и объяснила, что ее дочь не смогла пережить изнасилование.
В 14 лет Коулмэн изнасиловал 17-летний футболист средней школы с политическими связями, в то время как другой студент снимал видео.
Первоначально обвинения были предъявлены, но в итоге сняты.
После изнасилования дом семьи Коулман в Мэривилле загадочным образом сгорел дотла. Дейзи преследовали в социальных сетях, называли лгуньей и убеждали покончить с собой, что она пыталась сделать несколько раз.
Дейзи Коулмэн впоследствии стала защитницей жертв сексуального насилия.
Читайте: Умерла украинская актриса Оксана Воронина
Смерть актрисы Найи Риверы
14 июля полиция нашла тело актрисы и подтвердила смерть актрисы Найи Риверы.
Ее начали искать 8 июля в Калифорнии, где женщина пропала после того, как ушла кататься с сыном на лодке.
Она арендовала катер, но через три часа в лодке очевидцы увидели только ребенка, который спал.
Тело Риверы обнаружили в озере, где она каталась с сыном.
Фото: youngcattattoos