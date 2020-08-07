Актриса Дейзи Коулмэн покончила с собой в 23 года

5 августа американская актриса Дейзи Коулмэн, снявшаяся в документальном фильме Одри и Дейзи, покончила с собой в возрасте 23 лет.

Об этом сообщила в Facebook мать девушки Мелинда и объяснила, что ее дочь не смогла пережить изнасилование.

В 14 лет Коулмэн изнасиловал 17-летний футболист средней школы с политическими связями, в то время как другой студент снимал видео.

Первоначально обвинения были предъявлены, но в итоге сняты.

После изнасилования дом семьи Коулман в Мэривилле загадочным образом сгорел дотла. Дейзи преследовали в социальных сетях, называли лгуньей и убеждали покончить с собой, что она пыталась сделать несколько раз.

Дейзи Коулмэн впоследствии стала защитницей жертв сексуального насилия.

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Смерть актрисы Найи Риверы

14 июля полиция нашла тело актрисы и подтвердила смерть актрисы Найи Риверы.

Ее начали искать 8 июля в Калифорнии, где женщина пропала после того, как ушла кататься с сыном на лодке.

Она арендовала катер, но через три часа в лодке очевидцы увидели только ребенка, который спал.

Тело Риверы обнаружили в озере, где она каталась с сыном.

Фото: youngcattattoos