5 причин посмотреть сериал Поймать Кайдаша

В эфир телеканала СТБ показывают расширенную версию украинского сериала Поймать Кайдаша. В 1 и 2 сериях нам показали сцены, не вошедшие в премьерный показ.

Это переписана на современный лад повесть украинского классика Ивана Нечуй-Левицкого (1838-1918) покорила сердца миллионов украинцев. 12-серийный проект вышел впервые на экраны весной 2020 года.

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5 причин, чтобы посмотреть сериал Поймать Кайдаша:

Сюжет

Повесть Кайдашева семья написана классиком украинской литературы еще в 1878 году и это самая сильная сторона сериала. Книга есть в списке школьной литературы и ее интересно читать. Она многому учит и открывает глаза на простые и бытовые вещи.

В современной версии добавилось несколько новых сюжетных поворотов, но это ничуть не испортило впечатления.

Сценарий

Писательнице Наталье Ворожбит удалось точно адаптировать повесть под современные временные рамки. Действия происходят в течение 2004 — 2014 годов, герои общаются живым языком с вкраплениями суржика. Режиссер сериала — Александр Тименко.

Актерская игра

По словам критиков, сериал поражает своей естественностью. Из-за изменения временных рамок, актерам удалось очень легко себя ассоциировать с героями истории и показать их жизнь и проблемы.

Виктору Жданову удалось войти в драматическую роль главы семьи Кайдашей, а Ирине Мак стать Кайдашихой из повести. Зрителям очень понравилась Мотря в исполнении Антонины Хижняк.

Отзывы

Сериал хвалят за отличный кастинг и декорации. А еще одной изюминкой стал суржик, на котором говорят его персонажи. Это тоже очень характерная черта сериала, которая нашла отклик у части зрителей.

Кайдаши не могут без драмы. Она в каждом члене семьи, меняются на протяжении всего сериала по нескольку раз.

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Кайдашева семья — чисто украинский продукт — от сценария до исполнителей главных ролей. Эти 12 серий зайдут и избалованным киноманам.

Расширенная версия Поймать Кайдаша

Первые серии расширенной версии сериала Поймать Кайдаша вышли вечером 31 августа, в 20.15, на СТБ.

Зрители увидели 1 и 2 серии. Следующие будут транслироваться каждый вечер с понедельника по четверг.