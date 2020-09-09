Умер Рональд Гарвуд — обладатель премии Оскар за фильм Пианист

Умер Рональд Гарвуд, оскароносный сценарист из Южной Африки, которому было 85 лет.

Гарвуд больше всего известен по работе над сценарием фильма Пианист.

За эту ленту его удостоили Оскара в номинации Лучший адаптированный сценарий.

Биография Рональда Гарвуда

Сценарист родился в Южной Африке в 1934 году. Жена Харвуда Наташа Рихль умерла в 2013 году. У него остались дети Энтони, Дебора и Александра.

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Оскароносный сценарист

Харвуд был трижды номинирован на Оскар за фильмы Костюмер, Скафандр и бабочка и Пианист.

В 2002 году Гарвуд получил место сценариста в драме о Второй мировой войне Романа Полански Пианист.

В фильме Эдриен Броуди выступил в роли реального еврейского пианиста Владислава Шпильмана.

На вручении премии Оскар в 2003 году Пианист получил несколько крупнейших призов церемонии: Броуди завоевал награду за лучшую актерскую игру, Полански — награду за режиссуру, а Харвуд — за лучший сценарий.

Источник: Deadline