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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Вышел первый трейлер Дюны Дени Вильнева

Вышел официальный трейлер фильма Дюна режиссера, создавшего Бегущего по лезвию 2049, Дени Вильнева.

Видеоролик опубликовала кинокомпания Warner Bros. 9 сентября.

Зрители с нетерпением ждали экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта. Создатели экранизировали первую часть книги. Премьеру фильма планировали на ноябрь этого года, но позже перенесли на декабрь.

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Главные роли в фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек.

Трейлер фильма о Джеймсе Бонда

В сентябре вышел трейлер фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать.

Это 25 картина о спецагенте,выпущенная Universal Pictures.

Главную роль в нем сыграет Дэниэл Крэйг. Также зрители смогут увидеть в фильме актеров Рами Малека и Лашану Линч.

Фото: Dreamstime

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