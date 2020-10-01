Борат: Следующий фильм — трейлер смотрите онлайн

Актер, режиссер и кинопродюсер Саша Барон Коэн воспроизводит свою культовую комедийную роль в продолжении своего популярного фильма 2006 года Борат.

Сиквел под названием Борат: Следующий фильм был тайно снят летом, а покажут его на Amazon Prime 23 октября.

Трейлер ко второму фильму Бората вышел в четверг, в нем показаны некоторые классические выходки Бората, а также новые.

В фильме рассказывается о том, как Борат возвращается в Америку со своей дочерью, чтобы “подарить ее кому-то, кто близок к трону” (кадр из Белого дома показывает, что “трон” — это Овальный кабинет).

В одной из сцен 48-летний Коэн переодевается Дональдом Трампом и прерывает речь вице-президента Майка Пенса.

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Борат проти коронавируса

Очевидно, что помимо политики, Коэн будет бороться с нынешней пандемией коронавируса на протяжении всего нового фильма.

На постере фильма изображено несколько “изящно” размещенных масок для лица, а одна сцена в трейлере показывает, как его персонаж физически борется с Covid-19.

Фото: Amazon