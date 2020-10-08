Netflix показал первый трейлер фильма Манк, первого полнометражного фильма режиссера Дэвида Финчера от времени выхода в кинотеатрах его ленты Исчезнувшая 2014 года.

Манк Финчера имеет много шансов получить награды на Оскаре в этом году. Перед кинопремьерой дебютирует театральный релиз истории в начале декабря.

Манк — древний проект для Финчера, поскольку его отец Джек написал сценарий к нему перед тем, как умер в апреле 2003 года.

Основная история — голливудский сценарист Херман Манкевич преодолевает личные и профессиональные битвы, чтобы закончить сценарий знаковой драмы Гражданин Кейн.

Netflix выпустит фильм в потоковом режиме 4 декабря.

Читайте: Бесславные ублюдки. 4 сериала о нетипичных супергероях

Первый трейлер Борат 2

23 октября на Amazon Prime выйдет вторая часть фильма Борат, в котором продолжится история лучшего журналиста Казахстана, исследующего жизнь в США.

В трейлере Борат 2 показано, что главный герой посетит администрацию президента США Дональда Трампа, где сорвет выступление вице-президента Майка Пенса.

Кроме политики, в течение нового фильма Борат будет бороться с нынешней пандемией коронавируса.