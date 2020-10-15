Американский телеканал Showtime планирует показать новый сезон сериала Декстер об охоте на серийных убийц.
Главную роль в сериале сыграет Майкл Карлайл Холл.
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Новый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки проекта запланировали на начало следующего года. А премьеру — на осень 2021.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
Сериал Декстер снимают по роману Джеффа Линлси Дремлющий демон Декстера.
Проект выходил на экраны с 2006 по 2013 год. За это время команда сериала отсняла восемь сезонов Декстера.
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