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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Декстер возвращается: новый сезон сериала выйдет следующей осенью

Американский телеканал Showtime планирует показать новый сезон сериала  Декстер об охоте на серийных убийц.

Главную роль в сериале сыграет Майкл Карлайл Холл.

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Новый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки проекта запланировали на начало следующего года. А премьеру — на осень 2021.

 

Сериал Декстер снимают по роману Джеффа Линлси  Дремлющий демон Декстера.

Проект выходил на экраны с 2006 по 2013 год. За это время команда сериала отсняла восемь сезонов Декстера.

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В список вошли: Карточный дом, Нарко, Очень странные чудеса и другие.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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