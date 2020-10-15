Американский телеканал Showtime планирует показать новый сезон сериала Декстер об охоте на серийных убийц.

Главную роль в сериале сыграет Майкл Карлайл Холл.

Читайте: Мини-сериалы 2020: что стоит посмотреть

Новый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки проекта запланировали на начало следующего года. А премьеру — на осень 2021.

Сериал Декстер снимают по роману Джеффа Линлси Дремлющий демон Декстера.

Проект выходил на экраны с 2006 по 2013 год. За это время команда сериала отсняла восемь сезонов Декстера.

Лучшие сериалы от Netflix

Ежегодно Netflix тратит около $8 млрд на создание многосерийного контента. В материале Факты ICTV собрали лучшие сериалы, которые стоит посмотреть.

В список вошли: Карточный дом, Нарко, Очень странные чудеса и другие.