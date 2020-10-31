Шон Коннери умер: звезда Джеймса Бонда ушел из жизни в 90 лет

Сэр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шотландский актер был известен прежде всего по роли Джеймса Бонда во франшизе.

Звезда Джеймса Бонда

Сэр Шон был первой звездой, сыгравшей роль агента 007 на большом экране в фильме 1962 года Доктор Ноу, а затем снялся еще в семи популярных фильмах.

За десятилетия своей актерской карьеры Коннери выиграл Оскар, две премии BAFTA и три Золотых глобуса.

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Оскароносный актер

Свою премию Оскар он получил в 1998 году, когда забрал домой статуэтку за лучшую актерскую игру второго плана за роль ирландского полицейского в Неприкасаемых.

Коннери был посвящен в рыцари королевой в 2000 году за заслуги перед драматическим искусством.

Источник: BBC