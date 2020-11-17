Первый трейлер фильма Том и Джерри опубликовала компания Warner Bros.

Гибрид фильма и компьютерной анимации станет первой лентой о Томе и Джерри за почти три десятилетия, начиная с полнометражного мультфильма 1992 года Том и Джерри: Фильм.

— Том и Джерри возвращаются! Какой хаос они устроят из своей игры в кошки-мышки? – говорится в подписи к трейлеру.

Приключения Тома и Джерри будут происходить в Нью-Йорке.

Если не помешает коронавирус, кино выйдет на большие экраны 5 марта 2021 года.

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Трейлер фильма Манк Дэвида Финчера

4 декабря на Netflix выйдет 11-й полнометражный фильм Дэвида Финчера Манк с Гэри Олдманом в главной роли.

Кинолента расскажет историю голливудского сценариста Германа Манкевича и его работы над легендарным фильмом Гражданин Кейн, который вышел в 1941 году.