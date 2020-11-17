Романа Виктюка похоронят во Львове

Похороны Романа Виктюка состоится во Львове, если не будет проблем с транспортировкой тела режиссера в Украину.
Об этом сообщила пресс-атташе театра Романа Виктюка.
Известный режиссер еще при жизни высказывал желание быть похороненным на Родине рядом с родителями, добавили в театре.
В то же время прощание в Виктюком состоится в Москве, о формате которого сообщат дополнительно.
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Уроженец Львова Виктюк
Директор театра, народный артист Украины и народный артист России, Роман Виктюк умер на 85-м году жизни.
О его смерти стало известно 17 ноября.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове в семье учителей.
Свои первые постановки будущий великий режиссер ставил в родном украинском городе.
Фото: Театр Романа Виктюка