Романа Виктюка похоронят во Львове

Похороны Романа Виктюка состоится во Львове, если не будет проблем с транспортировкой тела режиссера в Украину.

Об этом сообщила пресс-атташе театра Романа Виктюка.

Известный режиссер еще при жизни высказывал желание быть похороненным на Родине рядом с родителями, добавили в театре.

В то же время прощание в Виктюком состоится в Москве, о формате которого сообщат дополнительно.

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Уроженец Львова Виктюк

Директор театра, народный артист Украины и народный артист России, Роман Виктюк умер на 85-м году жизни.

О его смерти стало известно 17 ноября.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове в семье учителей.

Свои первые постановки будущий великий режиссер ставил в родном украинском городе.

Фото: Театр Романа Виктюка