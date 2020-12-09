Украинский сериал Поймать Кайдаша вошел в топ-10 самых популярных сериалов 2020 года на основе проанализированных запросов украинцев в Google.

В категории Кино и Сериалы украинский сериал занял второе место после испанского сериала Бумажный дом. В поисковых запросах Поймать Кайдаша обошел такие популярные проекты как Ведьмак и громкую новинку от Netflix Ход королевы.

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Сюжет украинского телесериала основан на повести Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого Семья Кайдаша, однако события произведения перенесены на современный лад. Премьера сериала состоялась 2 марта 2020.

Топ-10 самых популярных сериалов в Украине 2020 года

Бумажный дом (2017 — 2020)

Спіймати Кайдаша (2020)

Ведьмак (2019)

Игра на выживание (2020)

Ход королевы (2020)

Постучись в мою дверь (2020)

Перевал Дятлова (2020)

Ничто не случается дважды (2018 — 2020)

Жестокий Стамбул (2019)

Содержанки (2019 — 2020)

Что искали украинцы в Google в 2020 году

В Google назвали самые популярные поисковые запросы украинцев в течении 2020 года.

Среди популярных тем — коронавирус, карантин, среди личностей — политики и люди, которых не стало.