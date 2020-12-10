Netflix выпустил первый тизер к сериалу о Винкс

Стриминговый сервис Netflix снял сериал на основе мультфильма Клуб Винкс. Компания уже представила зрителям первый тизер. Сериал под названием Судьба: Сага Винкс (Fate: The Winx Club Saga) появится на экранах 22 января 2021 года.

Сюжет рассказывает о девочках-феях, которые спасают мир от зла ​​и одновременно проживают типичные проблемы подростков.

В главный ролях сериала Судьба: Сага Винкс снялись: Эбигейл Коуэн, Элиша Эпплбаум, Дэнни Гриффин, Джейк Дадмен и другие.

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На Netflix появляются фильмы на украинских языке

Компания Netflix подписала договоры с украинскими студиями дубляжа. Это значит, что на стриминговом сервисе будут фильмы на украинском языке, ведь до этого можно было выбрать только субтитры.

В ноябре на Netflix появился первый мультфильм с украинским дубляжом.