11 ноября умер известный режиссер Ким Ки Дук, родом из Южной Кореи. Он начал свою карьеру в возрасте 35 лет, за время которой работал режиссером, оператором, сценаристом, продюсером и даже актером. Однако мировую славу он получил именно благодаря режиссерской деятельности.

Фильмы Ким Ки Дука отличаются особой последовательностью и тематикой. Главные персонажи его картин — в основном представители бедных слоев общества. Он получил ряд наград в Берлинском, Каннском и Венецианском фестивалях.

Факты ICTV подготовили подборку лучших фильмов, режиссером которых является Ким Ки Дук.

Читайте: Актер Томми Листер скончался от Covid-19

Топ-5 фильмов Ким Ки Дука

Весна, лето, осень, зима … и снова весна

Фильм рассказывает о жизни монаха и его ученика, проживающих в доме посреди озера. Действия ленты условно разделены на четыре части, каждая из которых соответствует определенной поре года.

Ариран

В этой ленте Ким Ки Дук не только исполнил роль режиссера, но и сценариста, продюсера и даже главного героя. Сюжет описывает его собственную историю, когда он решил покинуть киноискусство и стать отшельником.

Один на один

9 мая девочку средней школы по имени Ох Мин Джу жестоко убивают. Впоследствии семерых подозреваемых преследуют семь членов террористической группы Тень. Фильм получил награду 71-Венецианского кинофестиваля.

Пустой дом

Мотоциклист То Сук проникает в пустые дома, где нет хозяев, и начинает там жить. Несмотря на это он бережно относится к вещам жителей, убирает и даже стирает их одежду. Однажды мужчина пробрался в дом, а потом обнаружил, что там на самом деле кто-то живет.

Пьета

Фильм, получивший награду Венецианского кинофестиваля, рассказывает о жителе Сеула, который ненавидел женщин. Но однажды ему удается наладить отношения с представительницами женского пола. Он познакомился с женщиной, которая представилась его матерью. Однако кто она на самом деле, еще та загадка.

Смерть Ким Ки Дука

Режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря. Смерть произошла в результате осложнений коронавирусной болезни.

Ким Ки Дуку было 59 лет, последние свои дни он провел в Латвии. По информации СМИ, он хотел приобрести дом и остаться там жить.