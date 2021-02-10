Агентство CAA приостановило сотрудничество с американским актером Шайей Лабафом на неопределенный срок в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

Агентство не уволило актера официально, а лишь дало время, необходимое для того, чтобы ЛаБаф смог восстановить свое психическое здоровье.

Уже пять недель ЛаБаф находится на лечении, которое будет продолжаться до полного его выздоровления. О проблемах с агрессией и алкогольной зависимостью актера было известно уже давно.

Однако в декабре прошлого года дело приняло серьезных оборотов, когда певица FKA Twigs решила подать на ЛаБафе в суд.

Шаяа ЛаБаф оказался в центре секс-скандала

Американского актера Шайю ЛаБафа обвиняют в сексуальном насилии.

Певица FKA twigs (талья Дебретт Барнетт) подала иск в суд против актера. Она обвиняет его в сексуальном и физическом насилии, а также в том, что он сознательно заразил ее венерической болезнью. По словам певицы, ЛаБаф издевался над ней.

В то же время СМИ сообщают, что ЛаБаф известный скандальным поведением. Его несколько раз задерживали по обвинению в нападениях и хулиганстве.

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Источник: Variety