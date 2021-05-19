На 54 году жизни умерла Татьяна Проценко, которая прославилась благодаря роли Мальвины в киносказке Приключения Буратино.
О смерти актрисы сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.
— Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней, — написал в Facebook Алексей Войтюк.
Известно, что в 2018 году Проценко диагностировали рак.
Что известно о Татьяне Проценко
На роль Мальвины в известном фильме Приключения Буратино Татьяна попала случайно. Ассистент режиссера картины познакомилась с ней в поезде.
Позже под нее сценарист Приключений Буратино Инна Веткина написала сценарий фильма Про Красную Шапочку. Однако из-за сотрясения мозга накануне съемок Проценко не разрешили сниматься.
Позже Татьяна сменила профессию, закончила киноведческое отделение ВГИКа.
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Украинский режиссер, основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов умер на 67-м году жизни.
Причиной смерти артиста стал Covid-19.