На 54 году жизни умерла Татьяна Проценко, которая прославилась благодаря роли Мальвины в киносказке Приключения Буратино.

О смерти актрисы сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

— Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней, — написал в Facebook Алексей Войтюк.

Известно, что в 2018 году Проценко диагностировали рак.

Что известно о Татьяне Проценко

На роль Мальвины в известном фильме Приключения Буратино Татьяна попала случайно. Ассистент режиссера картины познакомилась с ней в поезде.

Позже под нее сценарист Приключений Буратино Инна Веткина написала сценарий фильма Про Красную Шапочку. Однако из-за сотрясения мозга накануне съемок Проценко не разрешили сниматься.

Позже Татьяна сменила профессию, закончила киноведческое отделение ВГИКа.

Умер Игорь Крикунов

Украинский режиссер, основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов умер на 67-м году жизни.

Причиной смерти артиста стал Covid-19.