Американский интернет-сервис HBO Max презентовал трейлер к специальному эпизоду сериала Друзья.
В спецвыпуске снялись все главные герои сериала, которые будут в нем играть самих себя.
Это некое разговорное шоу с актерами, в котором они расскажут, как проходили съемки, читался сценарий, и вспомнят яркие моменты. Все это происходит в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диванчике, чтобы побеседовать.
Кроме главных героев в эпизоде появятся приглашенные гости — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм и другие.
Дата премьеры нового эпизода сериала Друзья
Уже 27 мая состоится премьера спецвыпуска сериала Друзья. Изначально его выход был запланирован на май 2020 года, однако из-за пандемии съемки переносили несколько раз.
Сериал Друзья снимался с 1994 года по 2004 год.