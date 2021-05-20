Американский интернет-сервис HBO Max презентовал трейлер к специальному эпизоду сериала Друзья.

В спецвыпуске снялись все главные герои сериала, которые будут в нем играть самих себя.

Это некое разговорное шоу с актерами, в котором они расскажут, как проходили съемки, читался сценарий, и вспомнят яркие моменты. Все это происходит в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диванчике, чтобы побеседовать.

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Кроме главных героев в эпизоде появятся приглашенные гости — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм и другие.

Дата премьеры нового эпизода сериала Друзья

Уже 27 мая состоится премьера спецвыпуска сериала Друзья. Изначально его выход был запланирован на май 2020 года, однако из-за пандемии съемки переносили несколько раз.

Сериал Друзья снимался с 1994 года по 2004 год.