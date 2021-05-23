Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси возвращается в кино

Скандальный актер Кевин Спейси после недавних обвинений в домогательствах возвращается в кино. Актер сыграет роль детектива, который расследует дело ошибочно обвиненного педофила.

По сюжету фильма, у главного героя киноленты рухнула карьера после того, как последовали заявления в сексуальных домогательствах от несовершеннолетних мальчиков.

По совпадению, карьера Спейси рухнула из-за череды заявлений о сексуальных проступках со стороны мужчин, которым на момент инцидента было около 14 лет.

— Моя работа и мое статус в отрасли — все это исчезло в считанные часы. Я понимаю каково это, когда тебе внезапно говорят, что можешь потерять работу из-за ситуации, которую абсолютно не контролируешь, — признался Кевин Спейси.

Спейси был одной из крупнейших звезд Голливуда, однако вскоре он оказался в центре скандала после заявлений, что он якобы изнасиловал актера Энтони Раппа в подростковом возрасте.

Это вызвало обвинения со стороны других мужчин в его поведении, но ни один из них так и не дошел до суда. Вскоре Кевина Спейси уволили из сериала Карточный домик от Netflix, который стал очень популярным.

Также другой завершенный фильм Все деньги мира пересняли с другим актером — Кристофером Пламмером в роли, которую ранее сыграл Кевин Спейси.