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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Анджелина Джоли и Кит Харингтон: вышел трейлер фильма Вечные от Marvel

Анджелина Джоли и Кит Харингтон: вышел трейлер фильма Вечные от Marvel

Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма Хлои Чжао Вечные, который выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

Сюжет фильма построен вокруг бессмертной инопланетной расы, которая называется Вечные. Они жили на Земле в течении тысяч лет. Герои обладают разными способностями и суперсилами.

В главных ролях Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Первый трейлер Венома 2

Компания Sony Pictures представила официальный трейлер фильма Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

В нем показано, как спокойная жизнь главного героя Эдди Брока, роль которого исполняет Том Харди, меняется, когда из тюрьмы выходит серийный убийца Клетус Кэссиди, которого играет Вудди Харрельсон.

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