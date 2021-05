Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма Хлои Чжао Вечные, который выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

Сюжет фильма построен вокруг бессмертной инопланетной расы, которая называется Вечные. Они жили на Земле в течении тысяч лет. Герои обладают разными способностями и суперсилами.

В главных ролях Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Первый трейлер Венома 2

Компания Sony Pictures представила официальный трейлер фильма Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

В нем показано, как спокойная жизнь главного героя Эдди Брока, роль которого исполняет Том Харди, меняется, когда из тюрьмы выходит серийный убийца Клетус Кэссиди, которого играет Вудди Харрельсон.