Голливудская актриса Линдси Лохан, которая в последние годы в значительной степени отказалась от карьеры в кино, скоро сыграет главную роль в праздничной романтической комедии от Netflix. Однако загадкой пока остается название проекта.

В новом фильме Лохан сыграет недавно обрученную, избалованную наследницу отеля, у которой амнезия после несчастного случая на лыжах. Она оказывается на попечении красивого владельца домика и его не по годам развитой дочери. Происходит это все накануне Рождества. Окончательный актерский каст еще не объявили.

Производство фильма Netflix начнется в ноябре, поэтому он не будет доступен на рождественские праздники в 2021 году.

Линдси Лохан прославилась как актриса еще в 11 лет. Она сыграла главную роль в перезапуске фильма 1998 года Ловушка для родителей. После чего у нее были еще несколько очень успешных проектов, в частности, Чумовая пятница и Дрянные девчонки. Однако потом из-за личных неприятностей и проблем с наркотиками и законом карьера Лохан пошла под откос. В 2010-х она и вовсе перестала сниматься, и даже уехала из США. Она жила и в Европе, и в Дубае.

Кевин Спейси возвращается в кино

Скандальный актер Кевин Спейси возвращается в кино после недавних обвинений в домогательствах.

Актер сыграет роль детектива, который расследует дело ошибочно обвиненного педофила.

Фото: Линдси Лохан