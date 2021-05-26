Уже полгода идут съемки третьего сезона украинского сериала Крепостная. Создатели ленты признались, что в новом сезоне зрителей ждет много неожиданностей.

Эксклюзивные кадры со съемок 3 сезона сериала Крепостная показали Вікна-Новини.

Финальные сцены ленты снимают в барском имении помещиков Червинских на Черниговщине.

— В новом сезоне будут убийства, будут погони. Даже некоторых утопят в болоте. Это с такого пикантного, — признался актер Тарас Цымбалюк.

Кроме этого, в третьем сезоне зрители увидят новую главную героиню. На роль теперь уже свободной крепостной было 400 претенденток.

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Но создатели сериала выбрали 25-летнюю актрису Софию Присс.

— В третьем сезоне главная героиня переживет еще очень много неожиданных испытаний. Она уже стала немного старше, немного смелее, но по-прежнему Катя борется за справедливость и жалеет тех, кто нуждается в помощи. В конце концов Катя будет любить и будет любимой. Это мы можем обещать, — поделилась София Присс.

Больше всего зрителей интересует, будет ли жить Андрей Жадан, которому в финале второго сезона воткнули нож в грудь.

— Ну Жадан будет. Но будет ли он флэшбеками пробегать в сериале или он выживет — это зритель увидит уже скоро, — заинтриговал Тарас Цымбалюк.

Создатели ленты отметили, что премьера третьего сезона сериала Крепостная состоится уже в этом году.

Сериал Крепостная

Премьера украинского сериала Крепостная состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ. В основе ленты лежит костюмированная драма Феликса Герчикова и Макса Литвинова.

Первые два сезона сериала получили бешеную популярность не только на украинском телевидении, но и во всем мире. Теперь лента транслируется в Японии, Чехии, Польши, Испании, США и Канаде.