В китайской версии спецвыпуска сериала Друзья: Воссоединение вырезали эпизоды, в которых принимали участие Леди Гага, группа BTS и Джастин Бибер.

Поклонники сериала предполагают, что причиной этого стали неоднозначные высказывания звезд по поводу Китая.

Например, один из участников южнокорейской группы BTS в 2020 году имел неосторожность высказаться о Корейской войне.

Он сказал, что Южная Корея и США воевали на одной стороне. Это возмутило китайцев, поскольку Пекин тогда поддерживал Северную Корею.

Джастин Бибер в 2014 году на странице в Instagram опубликовал фотографию возле храма Ясукуни в Токио. Здание посвящено японским воинам, погибшим во время Второй мировой войны.

Однако китайцы считают Ясукуни одним из символов нежелания Японии признавать преступления своих военных в отношении китайского народа.

А Леди Гагу обвинили в поддержке тибетского сепаратизма в 2016 году после того, как она встретилась с Далай-ламой.

Кроме этого, в китайскую сокращенную версию Друзей не попали сцены, в которых есть упоминания о ЛГБТ.

Спецвыпуск сериала Друзья

Американский интернет-сервис HBO Max 27 мая представил специальный эпизод сериала Друзья.

Главные герои сериала вспомнили, как проходили съемки, а также рассказали о самых ярких моментах за 10 лет.

Спецвыпуск снимали в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диване, чтобы пообщаться. Кроме главных героев, в специальном эпизоде появились другие звезды.

Источник: BBC