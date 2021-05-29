Международный кинофестиваль Молодость 2021 пройдет в Киеве с 29 по 6 мая в гибридном формате. По случаю 50-летия мероприятия у зрителей будет возможность посмотреть около 200 фильмов.

В Международном конкурсе представлены как игровые, так и документальные полнометражные и короткометражные фильмы.

Студенческий конкурс

Вода/Water, Сантьяго Зерменьо (Мексика, 2020)

В проявлении/Still Processing, Софи Ромвари (Канада, 2020)

Костер/The Bonfire, Карлос Саиз (Испания, 2020)

Духи и скалы: Азорский миф/Spirits and Rocks, Айлин Ґьокмен (Швейцария, Португалия, Бельгия, Венгрия)

Я хочу вернуться, вернуться, вернуться/I Want to Return Return Return, Эльза

Розенгрен (Германия, 2020)

Розенгрен (Германия, 2020) Филипиньяна/Filipiñana, Рафаэль Мануэль (Соединенное Королевство, Филиппины 2020)

Год в изгнании/A Year in Exile, Малаге Уста (Турция, 2020)

Яркий сон/A Lucid Dream, Ли Ю (Китай)

Я и моя толстая задница/My Fat Arse and I, Елизавета Письмак (Польша, 2020)

Наслаждение убивать насекомых/The Pleasure of Killing Bugs, Леонардо Мартинелли (Бразилия, 2021)

Короткометражный конкурс

Давид/David Зак Вудс (США, 2020)

Феллинетта/La Fellinette, Франческа Фаббри Феллини (Италия, 2020)

Полнометражный конкурс

Становясь Моной/Becoming Mona, Сабине Люббе Баккер, Нильс ван Куворден, (Нидерланды, 2020)

Абу Омар/Abu Omar, Рой Криспел, (Израиль, Франция, 2020)

После любви/After Love, Алим Хан (Соединенное Королевство, 2020)

Карнавал/Сarnival, Хуан Пабло Феликс (Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Боливия, Норвегия, 2020)

Лузге/Luzzu, Алекс Камиллери (Мальта, 2021)

Остаток/Residue, Мерова Герима (США, 2020)

Безумно живые/Madly in Life, Рафаэль Бальбони, Ан Сиро (Бельгия, 2020)

Я работаю на кладбище/I Work at the Cemetery, Алексей Тараненко (Украина, Польша, 2021)

Модель Олимпия/Model Olimpia, Фредерик Гамбалек (Германия, 2020)

Кельты/Celts, Милица Томович (Сербия, 2021)

Печальные души/Longing Souls, Диана Монтенеґро (Колумбия, 2020)

Последняя ванна/The Last Bath, Дэвид Бонневиль (Португалия, 2020)

В Национальном конкурсе примут участие 16 короткометражных фильмов от украинских режиссеров.

Короткометражные фильмы

20-11-7.mp4, Алина Панасенко, 2020

Одни/The Lonely Ones, Валентина Черкашина, 2021

Последний день юности/The Last Day Of Youth, Антон Чистяков, Роман Краснощек, 2021

Слава/Glory to Mstyslav, Марина Никольчева, Максим Васянович, 2020

Power & Truth, Роман Бордун, 2020

Территория пустых окон/Territory of Empty Windows, Зоя Лактионова, 2020

Четыре разговора/Four Talks, Назар Онуфрив, 2020

Абитуриент/Applicant, Никита Игнатков, 2021

Нетерпимость/Intolerance, Станислав Битюцкая, 2020

Rich Bitch, Маргарита Лукич, 2021

Deep Water, Анна Дудко, 2021

Велотренажер/Velo, Алексей Овчаренко, 2021

Паперушка/Paperushka, Лилия Остапович, 2021

Комната Батика/Batik’s Room, Мария Халпахчи, 2020

Обними меня/Hold Me, Катя Царик, 2021

Молодість 2021

Что известно о кинофестивале Молодость 2021

Молодость — это самый большой кинофестиваль в Украине. В этом году мероприятие будет открывать лента украинского режиссера Ивана Миколайчука Вавилон ХХ (1980).

Также организаторы подготовили специальную выставку, посвященную творчеству режиссера Федерико Феллини. Ведущими церемоний открытия и награждения станут Людмила Барбир, Егор Гордеев, Ирма Витовская и Тарас Цимбалюк.

Фото: Молодость