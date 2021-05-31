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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Разрушает стереотипы: режиссер из Новой Зеландии снял клип об Украине

Київ

Новозеландский режиссер Люк Хаксхем (Luke Huxham) презентовал клип о Киеве. Новую работу он посвятил своим друзьям, которые проживают в столице Украины.

На личной странице в Facebook Люк Хаксхем признался, что этим роликом стремится разрушить ошибочные представления об Украине.

По словам режиссера, он и сам мыслил негативными голливудскими стереотипами, пока не приехал в Киев и не убедился в обратном.

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Люк называет Украину прекрасной частью мира, а также призывает всех зрителей посетить ее. Ролик был создан совместно с компанией Radioaktivefilm.

Самые интересные факты о Киеве

Киев является одним из крупнейших и старейших городов Европы. В этом году столице Украины исполнилось 1539 лет. Основателями города считаются братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

Самые интересные факты о Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Фото: UKRAINE. Pretty Cool Place

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