Новозеландский режиссер Люк Хаксхем (Luke Huxham) презентовал клип о Киеве. Новую работу он посвятил своим друзьям, которые проживают в столице Украины.

На личной странице в Facebook Люк Хаксхем признался, что этим роликом стремится разрушить ошибочные представления об Украине.

По словам режиссера, он и сам мыслил негативными голливудскими стереотипами, пока не приехал в Киев и не убедился в обратном.

Люк называет Украину прекрасной частью мира, а также призывает всех зрителей посетить ее. Ролик был создан совместно с компанией Radioaktivefilm.

Самые интересные факты о Киеве

Киев является одним из крупнейших и старейших городов Европы. В этом году столице Украины исполнилось 1539 лет. Основателями города считаются братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

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Фото: UKRAINE. Pretty Cool Place