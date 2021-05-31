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Людмила Богданова |

В США умер актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана

Джозеф Лара

В США умер известный актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана в фильме Тарзан на Манхэттене, а также в сериале Тарзан: Героические приключения.

Джозеф Лара погиб в результате авиакатастрофы близ города Нэшвилл, что на юге страны. Его самолет упал в озеро. Кроме актера, на борту частного воздушного судна также находились пять человек, в том числе жена звезды, — все они также погибли.

Американскому актеру было 58 лет. Кроме лент о Тарзане, он снимался в нескольких боевиках. В 2002 году Лара объявил об окончании актерской карьеры и переходе в музыку.

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