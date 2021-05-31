В США умер известный актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана в фильме Тарзан на Манхэттене, а также в сериале Тарзан: Героические приключения.

Джозеф Лара погиб в результате авиакатастрофы близ города Нэшвилл, что на юге страны. Его самолет упал в озеро. Кроме актера, на борту частного воздушного судна также находились пять человек, в том числе жена звезды, — все они также погибли.

Американскому актеру было 58 лет. Кроме лент о Тарзане, он снимался в нескольких боевиках. В 2002 году Лара объявил об окончании актерской карьеры и переходе в музыку.

Умерла звезда фильмов ужасов

В конце мая в США умерла актриса Лорина Камбурова, известная благодаря ролям в фильмах ужасов. Женщине было всего 30 лет. Перед смертью ее госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких.