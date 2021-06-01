Стриминговый сервис Netflix возмутил часть украинских пользователей социальных сетей переводом российского фильма Брат 2.

Ukrainian Nazi collaborator — именно так перевели слово бандеровец на Netflix. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Дмитрий Гурин.

Также он намекнул на то, что подал обращение в стриминговый сервис.

— Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока что можете зайти к ним на страницу и написать, что вы о них думаете, — написал Гурин.

Подписчики Дмитрия разделились на два лагеря: кто-то считает, что этот перевод уместен, поскольку из-за иного потерялся бы смысл сцены, а кто-то разделил обиду депутата.

Известно, что Netflix приобрел у российской компании права на фильмы Брат и Брат 2.

Лучшие сериалы от Netflix

Ежегодно Netflix тратит около $8 млрд на производство контента, который привлекает к экранам миллионы людей во всем мире.

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