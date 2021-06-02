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Каріна Зуєва |

Любовь и гром: Хемсворт сообщил о завершении съемок Тор 4

Любовь и гром: Хемсворт сообщил о завершении съемок Тор 4

Австралийский актер Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертой части фильма Тор.

Хемсворт опубликовал снимок со съемочной площадки, а также поблагодарил всю команду за проделанную работу. На фото актер предстал вместе с режиссером четвертой части киноленты Тайком Вайтити.

— Это последний съемочный день фильма Тор: Любовь и гром. Поэтому я подумал, что эта фотография как раз подходит. Фильм будет чертовски сумасшедшим, дико смешным и трогательным. В нем много любви и грома. Спасибо всем актерам и съемочной группе за еще одно невероятное путешествие с Marvel, — написал Крис в Instagram.

В серии фильмов Крис Хемсворт сыграл главную роль — Тора. В четвертой части также появятся Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

Крис Хемсворт смутил сеть новым фото

Звезда фильмов Тор Крис Хемсворт удивил своих поклонников фото с худыми ногами, а именно тем, что они выглядят непропорционально по сравнению с накаченным торсом. 

Пользователи сети подчеркнули, что актеру нужно подкачать ноги.

Фото: Depositphotos

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