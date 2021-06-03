Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили программу мероприятия, которое пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Конкурсная программа

Анетт (Леос Каракс)

Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон)

Непорочная дева (Пол верховен)

Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников)

Память (Апичатпонг Вирасетакул)

Париж, 13-й район (Жак Одиар)

День флага (Шон Пенн)

Герой (Асгар Фархади)

Three Floors (Нанни Моретти)

La fracture (Катрин Корсини)

Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев)

Casablanca Beats (Набиль Аюш)

Купер номер шесть (Юхо Куосманен)

История моей жены (Ильдико Эньеди)

Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути)

Худший человек на свете (Йоаким Триер)

Les Intranquilles (Жоаким Лафосс)

Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)

Red Rocket (Шон Бэйкер)

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)

Nitram (Джастин Курзель)

Lingui (Махамат-Салех Харун)

Титан (Джулия Дюкорно)

Внеконкурсная программа

The Velvet Underground (Тодд Хейнс)

Тихий омут (Том МакКарти)

In His Lifetime (Эмманюэль Берко)

Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим)

Bac Nord (Седрик Жименес)

Бабий Яр (Сергей Лозница)

Алина, голос любви (Валери Лемерсье)

Полуночные показы

Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Спецпоказы

CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец)

Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

H6 (Yé Yé)

Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун)

Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

Программа Особый взгляд

Разжимая кулаки (Кира Коваленко)

После Янга (Когонада)

Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо)

BONNE MERE (Афсиа Эрзи)

Дело (Алексей Герман)

Blue Bayou (Джастин Чон)

Commitment Hasan (Hasan Semih)

Фреда (Жессика Женьес)

Невиновные (Эскиль Вогт)

Lamb (Вальдимар Йоханнссон)

Moneyboys (B.C Yi)

Un Monde (Лаура Вандел)

Что известно о Каннском фестивале

Каннский кинофестиваль — это международное мероприятие, которое проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли только один раз — на фоне Второй мировой войны в 1939 году. Председателем жюри в 2021 году станет Спайк Ли.