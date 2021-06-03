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Валентина Чорна |

Объявлена программа Каннского кинофестиваля 2021

Каннский кинофестиваль 2019

Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили программу мероприятия, которое пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Конкурсная программа

  • Анетт (Леос Каракс)
  • Французский вестник. Приложение к газете Либерти (Уэс Андерсон)
  • Непорочная дева (Пол верховен)
  • Петровы в гриппе (Кирилл Серебренников)
  • Память (Апичатпонг Вирасетакул)
  • Париж, 13-й район (Жак Одиар)
  • День флага (Шон Пенн)
  • Герой (Асгар Фархади)
  • Three Floors (Нанни Моретти)
  • La fracture (Катрин Корсини)
  • Остров Бергмана (Миа Хансен-Лев)
  • Casablanca Beats (Набиль Аюш)
  • Купер номер шесть (Юхо Куосманен)
  • История моей жены (Ильдико Эньеди)
  • Садись за руль моей машины (Рюсукэ Хамагути)
  • Худший человек на свете (Йоаким Триер)
  • Les Intranquilles (Жоаким Лафосс)
  • Tout s’est bien passé (Франсуа Озон)
  • Red Rocket (Шон Бэйкер)
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
  • Nitram (Джастин Курзель)
  • Lingui (Махамат-Салех Харун)
  • Титан (Джулия Дюкорно)

Внеконкурсная программа

  • The Velvet Underground (Тодд Хейнс)
  • Тихий омут (Том МакКарти)
  • In His Lifetime (Эмманюэль Берко)
  • Чрезвычайна ситуация (Хан Джэ-рим)
  • Bac Nord (Седрик Жименес)
  • Бабий Яр (Сергей Лозница)
  • Алина, голос любви (Валери Лемерсье)

Полуночные показы

  • Oranges sanguines (Жан-Кристоф Мерисс)

Спецпоказы

  • CAHIERS NOIRS (Шломи Элькабец)
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз)
  • H6 (Yé Yé)
  • Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье (Оливер Стоун)
  • Mariner of the mountains (Карим Айнуз)

Программа Особый взгляд

  • Разжимая кулаки (Кира Коваленко)
  • После Янга (Когонада)
  • Prayers for the Stolen (Татьяна Уэсо)
  • BONNE MERE (Афсиа Эрзи)
  • Дело (Алексей Герман)
  • Blue Bayou (Джастин Чон)
  • Commitment Hasan (Hasan Semih)
  • Фреда (Жессика Женьес)
  • Невиновные (Эскиль Вогт)
  • Lamb (Вальдимар Йоханнссон)
  • Moneyboys (B.C Yi)
  • Un Monde (Лаура Вандел)

Что известно о Каннском фестивале

Каннский кинофестиваль — это международное мероприятие, которое проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег).

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли только один раз — на фоне Второй мировой войны в 1939 году. Председателем жюри в 2021 году станет Спайк Ли.

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