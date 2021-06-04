Американская актриса Анджелина Джоли 4 июня отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 46 лет.

Анджелина Джоли считается одной из самых успешных звезд в мире, а ее фильмография насчитывает более 50 фильмов. Актриса является обладательницей премии Оскар, а также трех премий Золотой глобус.

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Ее дебют в кино состоялся в 1982 году в фильме В поисках выхода, а первую славу актрисе принес фильм Джиа.

Факты ICTV подготовили тест и предлагают угадать фильм с Анджелиной Джоли по кадру.

Анджелина Джоли снялась с роем пчел

Американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел для National Geographic. Фотосъемка длилась 18 минут, во время которых актриса не двигалась.

На площадке все, кроме Джоли, находились в защитных масках. Таким образом звезда хотела привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел.