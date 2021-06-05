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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Юлія Захарченко |

В Disney подтвердили съемки сиквела фильма Круэлла с Эммой Стоун

Эмма Стоун на сьемках фильма Круэлла

На вторую неделю мирового проката фильма Круэлла одна из самых больших корпораций индустрии развлечений в мире Disney запустила в разработку продолжение киноленты.

Сиквел Круэллы в настоящее время находится на ранней стадии разработки. Ожидается возвращение основного командного состава проекта.

В частности, к работе преступят кинорежиссер Крейг Гиллеспи, сценарист Тони Макнамара и американская актриса Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в фильме.

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Фильм Круэлла с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях собрал $ 26,5 млн в прокате в Северной Америке. Там киноленту транслировали на 3 892 экранах.

По данным Samba TV, сиквел Disney 101 далматинец в прямом эфире уже посмотрели 686 тыс. семей в США.

Фильм Круэлла

В конце зимы компания Disney представила первый трейлер фильма Круэлла. Главную роль в киноленте исполнила американская актриса Эмма Стоун.

События фильма происходят в Лондоне 1970-х годов. Круэлла Де Виль — одна из самых знаменитых британских воровок, которая похищала далматинцев.

На момент выхода трейлера актриса Эмма Стоун была на восьмом месяце беременности, однако уже в начале весны Эмма Стоун родила первенца.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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