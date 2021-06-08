Стриминговый сервис Netflix презентовал первый трейлер фильма The Last Mercenary (Последний наемник) с Жан-Клод Ван Даммом. Киноленту снимали в Киеве и в Париже.

Это первый фильм Netflix, который сняли на территории Украины. На некоторых кадрах в трейлере можно заметить вывески магазинов на украинском языке.

В основе комедийного боевика Последний наемник — история бывшего секретного агента, сына которого обвиняют в незаконной продаже оружием и наркотиками.

Премьера фильма ожидается 30 июля 2021 года.

Netflix снял фильм в Украине

Снять боевик Netflix удалось благодаря внедрению в Украине системы кэш-рибейта. Киноленту в основном снимали в Киеве, несмотря на то, что все действия в ней происходят во Франции и в нескольких странах Азии.

Детальнее о том, что такое и как работает кэш-рибейт — читайте на Фактах ICTV.