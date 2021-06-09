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Євгенія Шапоренко |

Номинанты и триумф сериалов StarLightMedia: что известно о Золотой дзиґе 2021

Золота дзиґа 2021

Церемония награждения кинопремии Золота дзиґа 2021 пройдет 12 июня.

В пресс-служба Украинской Киноакадемии заявили, что в этом году на участие в пятой кинопремии подано 86 полнометражных и короткометражных лент.

В этом году впервые будут вручать статуэтку в новой номинации — Лучший игровой сериал. В категории на победу претендуют четыре сериала: И будут люди, Казаки: Абсолютно лживая история, Первые ласточки: Zависимые, Поймать Кайдаша. Интересно, что все номинированные сериалы в этой категории производства компании StarLightMedia.

Ведущими церемонии награждения стали журналист Олег Панюта и актриса Дарья Трегубова.

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Номинанты премии Золота дзиґа:

Самый лучший фильм:

  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы

Лучшая мужская роль:

  • Юрий Кулинич (Плохие дороги)
  • Евгений Ламах (Черкассы)
  • Андрей Римарук (Атлантида)

Лучшая женская роль:

  • Марина Климова (Плохие дороги)
  • Марина Кошкина (Забытые)
  • Иванна Сахно (Пик страха)
  • Оксана Черкашина (Плохие дороги)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Олег Примогенов (Толока)
  • Дмитрий Сова (Черкассы)
  • Сергей Соловьев (Плохие дороги)
  • Дмитрий Хомяк (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Ирма Витовская (Сказка старого мельника)
  • Оксана Воронина (Плохие дороги)
  • Юлия Матросова (Плохие дороги)

Лучший грим:

  • Анна Лукашенко (Атлантида)
  • Эльвира Мамедова (Плохие дороги)
  • Мария Петровская (Бесславные крепостные)

Лучшая режиссерская работа

  • Валентин Васянович (Атлантида)
  • Наталья Ворожбит (Плохие дороги)
  • Михаил Ильенко (Толока)

Лучший сценарий:

  • Валентин Васянович (Атлантида)
  • Наталья Ворожбит (Плохие дороги)
  • Михаил Ильенко (Толока)

Лучшая операторская работа:

  • Валентин Васянович ( Атлантида)
  • Владимир Иванов (Плохие дороги)
  • Вячеслав Цветков (Земля голубая, будто апельсин)

Лучший монтаж:

  • Иван Банников (Земля голубая, будто апельсин)
  • Валентин Васянович (Атлантида)
  • Александр Черный (Плохие дороги)

Лучшие визуальные эффекты:

  • Алексей Москаленко (Атлантида)
  • Алексей Москаленко (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)
  • Артем Сушильников (Пик страха)
  • Станислав Толмачев (Толока)

Лучший полнометражный документальный фильм:

  • Зарванице
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Юкі

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • Бульмастиф
  • ИНО
  • Шрон

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • История Украины за 5 минут
  • Фамилия в кармане
  • Риска

Лучший игровой сериал:

  • И будут люди
  • Казаки: Абсолютно лживая история
  • Первые ласточки: Zависимые
  • Поймать Кайдаша

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Адамович Роман, Кищук Николай (Толока)
  • Одуденко Владлен (Атлантида)
  • Пшеничникова Марина (Плохие дороги)
  • Тодоратьева Диана (Бесславные крепостные)

Лучший дизайн костюмов:

  • Отенко Галина, Керо Мария (Толока)
  • Степанеева Наталья (Бесславные крепостные)
  • Шеремета Каролина “Атлантида)
  • ИГ Андрей (Плохие дороги)

Лучшая музыка:

  • Байбаков Антон (Черкассы)
  • Вишневский Роман (Толока)
  • Гронский Владимир (Предчувствие)
  • Скорик Мирослав (Тарас: Возвращение)

Лучшая песня:

  • Свободная, Тина Кароль и Юлия Санина (Преданная)
  • Желтый скотч, Юркеш (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)
  • Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор Робот)
  • Танец рабов, Святослав Вакарчук (Номера)

Лучший звук:

  • Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)
  • Мостовой Артем (Толока)
  • Степанский Сергей (Атлантида)

Победа свободных украинцев

Документальный фильм Владимира Мулы Юки — история побед свободных украинцев попала в короткий список AIPS Sport Media Awards 2020 в категории Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards — международный орган спортивной журналистики. Ежегодно орган определяет профессионалов из 160 стран, которые создают лучший спортивный контент.

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