Церемония награждения кинопремии Золота дзиґа 2021 пройдет 12 июня.
В пресс-служба Украинской Киноакадемии заявили, что в этом году на участие в пятой кинопремии подано 86 полнометражных и короткометражных лент.
В этом году впервые будут вручать статуэтку в новой номинации — Лучший игровой сериал. В категории на победу претендуют четыре сериала: И будут люди, Казаки: Абсолютно лживая история, Первые ласточки: Zависимые, Поймать Кайдаша. Интересно, что все номинированные сериалы в этой категории производства компании StarLightMedia.
Ведущими церемонии награждения стали журналист Олег Панюта и актриса Дарья Трегубова.
Номинанты премии Золота дзиґа:
Самый лучший фильм:
- Атлантида
- Земля голубая, будто апельсин
- Плохие дороги
- Толока
- Черкассы
Лучшая мужская роль:
- Юрий Кулинич (Плохие дороги)
- Евгений Ламах (Черкассы)
- Андрей Римарук (Атлантида)
Лучшая женская роль:
- Марина Климова (Плохие дороги)
- Марина Кошкина (Забытые)
- Иванна Сахно (Пик страха)
- Оксана Черкашина (Плохие дороги)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Олег Примогенов (Толока)
- Дмитрий Сова (Черкассы)
- Сергей Соловьев (Плохие дороги)
- Дмитрий Хомяк (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения)
Лучшая женская роль второго плана:
- Ирма Витовская (Сказка старого мельника)
- Оксана Воронина (Плохие дороги)
- Юлия Матросова (Плохие дороги)
Лучший грим:
- Анна Лукашенко (Атлантида)
- Эльвира Мамедова (Плохие дороги)
- Мария Петровская (Бесславные крепостные)
Лучшая режиссерская работа
- Валентин Васянович (Атлантида)
- Наталья Ворожбит (Плохие дороги)
- Михаил Ильенко (Толока)
Лучший сценарий:
- Валентин Васянович (Атлантида)
- Наталья Ворожбит (Плохие дороги)
- Михаил Ильенко (Толока)
Лучшая операторская работа:
- Валентин Васянович ( Атлантида)
- Владимир Иванов (Плохие дороги)
- Вячеслав Цветков (Земля голубая, будто апельсин)
Лучший монтаж:
- Иван Банников (Земля голубая, будто апельсин)
- Валентин Васянович (Атлантида)
- Александр Черный (Плохие дороги)
Лучшие визуальные эффекты:
- Алексей Москаленко (Атлантида)
- Алексей Москаленко (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)
- Артем Сушильников (Пик страха)
- Станислав Толмачев (Толока)
Лучший полнометражный документальный фильм:
- Зарванице
- Земля голубая, будто апельсин
- Юкі
Лучший короткометражный игровой фильм:
- Бульмастиф
- ИНО
- Шрон
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- История Украины за 5 минут
- Фамилия в кармане
- Риска
Лучший игровой сериал:
- И будут люди
- Казаки: Абсолютно лживая история
- Первые ласточки: Zависимые
- Поймать Кайдаша
Лучшая работа художника-постановщика:
- Адамович Роман, Кищук Николай (Толока)
- Одуденко Владлен (Атлантида)
- Пшеничникова Марина (Плохие дороги)
- Тодоратьева Диана (Бесславные крепостные)
Лучший дизайн костюмов:
- Отенко Галина, Керо Мария (Толока)
- Степанеева Наталья (Бесславные крепостные)
- Шеремета Каролина “Атлантида)
- ИГ Андрей (Плохие дороги)
Лучшая музыка:
- Байбаков Антон (Черкассы)
- Вишневский Роман (Толока)
- Гронский Владимир (Предчувствие)
- Скорик Мирослав (Тарас: Возвращение)
Лучшая песня:
- Свободная, Тина Кароль и Юлия Санина (Преданная)
- Желтый скотч, Юркеш (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)
- Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор Робот)
- Танец рабов, Святослав Вакарчук (Номера)
Лучший звук:
- Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)
- Мостовой Артем (Толока)
- Степанский Сергей (Атлантида)
Победа свободных украинцев
Документальный фильм Владимира Мулы Юки — история побед свободных украинцев попала в короткий список AIPS Sport Media Awards 2020 в категории Video Documentary.
AIPS Sport Media Awards — международный орган спортивной журналистики. Ежегодно орган определяет профессионалов из 160 стран, которые создают лучший спортивный контент.