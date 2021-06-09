Церемония награждения кинопремии Золота дзиґа 2021 пройдет 12 июня.

В пресс-служба Украинской Киноакадемии заявили, что в этом году на участие в пятой кинопремии подано 86 полнометражных и короткометражных лент.

В этом году впервые будут вручать статуэтку в новой номинации — Лучший игровой сериал. В категории на победу претендуют четыре сериала: И будут люди, Казаки: Абсолютно лживая история, Первые ласточки: Zависимые, Поймать Кайдаша. Интересно, что все номинированные сериалы в этой категории производства компании StarLightMedia.

Ведущими церемонии награждения стали журналист Олег Панюта и актриса Дарья Трегубова.

Номинанты премии Золота дзиґа:

Самый лучший фильм:

Атлантида

Земля голубая, будто апельсин

Плохие дороги

Толока

Черкассы

Лучшая мужская роль:

Юрий Кулинич (Плохие дороги)

Евгений Ламах (Черкассы)

Андрей Римарук (Атлантида)

Лучшая женская роль:

Марина Климова (Плохие дороги)

Марина Кошкина (Забытые)

Иванна Сахно (Пик страха)

Оксана Черкашина (Плохие дороги)

Лучшая мужская роль второго плана:

Олег Примогенов (Толока)

Дмитрий Сова (Черкассы)

Сергей Соловьев (Плохие дороги)

Дмитрий Хомяк (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения)

Лучшая женская роль второго плана:

Ирма Витовская (Сказка старого мельника)

Оксана Воронина (Плохие дороги)

Юлия Матросова (Плохие дороги)

Лучший грим:

Анна Лукашенко (Атлантида)

Эльвира Мамедова (Плохие дороги)

Мария Петровская (Бесславные крепостные)

Лучшая режиссерская работа

Валентин Васянович (Атлантида)

Наталья Ворожбит (Плохие дороги)

Михаил Ильенко (Толока)

Лучший сценарий:

Валентин Васянович (Атлантида)

Наталья Ворожбит (Плохие дороги)

Михаил Ильенко (Толока)

Лучшая операторская работа:

Валентин Васянович ( Атлантида)

Владимир Иванов (Плохие дороги)

Вячеслав Цветков (Земля голубая, будто апельсин)

Лучший монтаж:

Иван Банников (Земля голубая, будто апельсин)

Валентин Васянович (Атлантида)

Александр Черный (Плохие дороги)

Лучшие визуальные эффекты:

Алексей Москаленко (Атлантида)

Алексей Москаленко (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)

Артем Сушильников (Пик страха)

Станислав Толмачев (Толока)

Лучший полнометражный документальный фильм:

Зарванице

Земля голубая, будто апельсин

Юкі

Лучший короткометражный игровой фильм:

Бульмастиф

ИНО

Шрон

Лучший короткометражный анимационный фильм:

История Украины за 5 минут

Фамилия в кармане

Риска

Лучший игровой сериал:

И будут люди

Казаки: Абсолютно лживая история

Первые ласточки: Zависимые

Поймать Кайдаша

Лучшая работа художника-постановщика:

Адамович Роман, Кищук Николай (Толока)

Одуденко Владлен (Атлантида)

Пшеничникова Марина (Плохие дороги)

Тодоратьева Диана (Бесславные крепостные)

Лучший дизайн костюмов:

Отенко Галина, Керо Мария (Толока)

Степанеева Наталья (Бесславные крепостные)

Шеремета Каролина “Атлантида)

ИГ Андрей (Плохие дороги)

Лучшая музыка:

Байбаков Антон (Черкассы)

Вишневский Роман (Толока)

Гронский Владимир (Предчувствие)

Скорик Мирослав (Тарас: Возвращение)

Лучшая песня:

Свободная, Тина Кароль и Юлия Санина (Преданная)

Желтый скотч, Юркеш (Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения)

Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор Робот)

Танец рабов, Святослав Вакарчук (Номера)

Лучший звук:

Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)

Мостовой Артем (Толока)

Степанский Сергей (Атлантида)

Победа свободных украинцев

Документальный фильм Владимира Мулы Юки — история побед свободных украинцев попала в короткий список AIPS Sport Media Awards 2020 в категории Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards — международный орган спортивной журналистики. Ежегодно орган определяет профессионалов из 160 стран, которые создают лучший спортивный контент.