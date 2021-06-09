Сальма Хайек зажгла под Бритни Спирс и запустила челлендж

Голливудская актриса Сальма Хайек записала танцевальное видео и запустила новый челлендж в сети под названием #hitmanschallenge.
Танцевала 54-летняя актриса под трек Бритни Спирс Baby one more time.
Мексиканка в черном трикотажном костюме эротично станцевала в ролике вместе со своей командой.
К слову, Baby one more time — саундтрек к новому фильму Телохранитель жены киллера, который выйдет в украинский прокат 24 июня. В м боевике Сальма сыграет главную роль — жену киллера.
— Покажи мне свой #hitmanschallenge, детка! – подписала актриса свой ролик.
Сальма Хайек и секс-сцена с Антонио Бандерасом
Сальма Хайек рассказала о том, как проходили съемки пикантных сцен с Антонио Бандерасом в фильме Отчаянный.
Боевик Отчаянный вышел в 1995 году и стал первой голливудской работой молодой актрисы. Сейчас 54-летняя звезда вспоминает с улыбкой, как проходили съемки секс-сцены с Антонио Бандерасом, однако тогда ей было совсем не до смеха.