Сальма Хайек зажгла под Бритни Спирс и запустила челлендж

Голливудская актриса Сальма Хайек записала танцевальное видео и запустила новый челлендж в сети под названием #hitmanschallenge.

Танцевала 54-летняя актриса под трек Бритни Спирс Baby one more time.

Мексиканка в черном трикотажном костюме эротично станцевала в ролике вместе со своей командой.

К слову, Baby one more time — саундтрек к новому фильму Телохранитель жены киллера, который выйдет в украинский прокат 24 июня. В м боевике Сальма сыграет главную роль — жену киллера.

— Покажи мне свой #hitmanschallenge, детка! – подписала актриса свой ролик.