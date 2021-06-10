Уже этим летом зрители увидят второй сезон сериала Внешние отмели от Netflix. К актерскому составу добавятся новые герои, а события будут разворачиваться на Багамах.

Дата выхода сериала

Второй сезон сериала Внешние отмели выйдет в пятницу, 30 июля 2021 года. Известно, что премьера первого сезона состоялась весной 2020 года, а в августе уже стартовала работа над продолжением сериала. На этот момент съемке и постпродакшн второго сезона завершены.

Сюжет сериала Внешние отмели

Группа подростков из Внешних отмелей в Северной Каролине (США) после урагана находит карту сокровищ. Они решают, что должны разыскать клад, который связан с пропавшим отцом главаря Джона. Сокровище на затопленном корабле оценивается в $400 млн. Во время поисков команда преодолевает такие препятствия, как наркотики, любовь, драки, дружба и деньги.

Во втором сезоне страсти между подростками накаляются, а поиски клада продолжаются. Однако известно, что часть событий в сериале будет проходить на Багамах.

Среди актерского состава также будут изменения. Творцы уже раскрыли одну тайну – в сериале появятся новые злодеи.

Трейлер сериала Внешние отмели

Очень странные дела

Netflix презентовал новый тизер четвертого сезона фантастического сериала Очень странные дела (Stranger Things). Он получил название — Одиннадцать, ты слушаешь?

Судя по анонсу, поклонников сериала Очень странные дела ждет мрачное и жуткое приключение. Сюжет в представленном тизере развивается в лаборатории Хоукинса, в которой находятся дети.

Источник: Whats on Netflix