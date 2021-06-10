Уже завтра, 11 июня, в кинотеатрах Украины состоится премьера Форсажа 9. Среди новых фильмов на этой неделе также ожидаются На высотах Нью-Йорка и Спирит.

Мелодрама На высотах Нью-Йорка создана по мотивам одноименного мюзикла, который с успехом шел на Бродвее с 2009 по 2011 годы.

В основе сюжета — история нескольких жителей нью-йоркского района, чье неторопливое существование нарушает потрясающая новость. В киноленте много танцев, музыки и спецэффектов.

Для детей на этой неделе начнут показ мультфильма Спирит непокорный — продолжение Спирит: Душа прерий (2002 год). Однако новая и предыдущая части между собой не связаны.

События сюжета Спирит разворачиваются в небольшом городке Мирадеро (Техас). 12-летняя девочка Лаки выросла без мамы, но и она, и местные жители хорошо помнят женщину за отменную езду верхом. Лаки встречает мустанга, которого называет Спирит. Именно с этого начинаются их совместные приключения.

Долгожданная премьера Форсажа 9 состоится уже 11 июня. На этот раз после событий, показанных в предыдущем фильме, Доминик Торетто вместе со своей семьей живет мирной жизнью. Однако он вынужден сойтись в противостоянии с младшим братом Якобом.

Франшизу Форсаж зрители наблюдают уже на протяжении двух десятилетий. Ее кассовые сборы в мире составили $5 млрд.

Также с сегодняшнего дня, 10 июня, в кинотеатрах можно посмотреть драму Пролетая над гнездом кукушки, которая была снята в 1975-м году. В основе сюжета — хулиган Джек Николсон, который попадает в психическую больницу и подбивает пациентов восстать против тирании старшей медицинской сестры.

Кинолента Пролетая над гнездом кукушки получила пять Оскаров.

Вин Дизель о Форсаже 9

Американский актер Вин Дизель рассказал про двадцатилетнюю историю фильма Форсаж и девятую часть киноленты. По словам артиста, он испытывает неимоверную благодарность, что проходит такой путь с Форсажем уже два десятилетия. Также он благодарен, что люди все еще идут на каждую новую часть фильма.

Эксклюзивное интервью Вин Дизеля о съемках Форсажа 9 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: скрин из трейлера Форсаж 9