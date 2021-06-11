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Євгенія Шапоренко |

IMDb пытается спасти рухнувший рейтинг сериала Анна Болейн

IMDb пытается спасти рухнувший рейтинг сериала Анна Болейн

Портал IMDb обнулил негативные оценки сериала Анна Болейн, который вышел 1 июня 2021 года.

Получилось так, что пользователи обвалили рейтинг шоу до 1,2 балла.

Вскоре модераторы IMDb почистили негативные оценки, и рейтинг Анны Болейн вырос до 6,9 баллов.

Анна Болейн 2021: IMDb удалил негативные оценки

Что известно о сериале Анна Болейн и почему разгорелся скандал

1 июня 2021 года презентовали сериал Анна Болейн, который основан на жизни второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора.

В сериале показали последние месяцы жизни Болейн перед казнью. В то время она активно боролась за гендерное равноправие в патриархальной Англии.

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Однако, когда еще мир увидел трейлер сериала, пользователи сети обрушились с критикой в адрес актрисы Джоди Тернер-Смит. Многим не понравился тот факт, что английского монарха сыграла темнокожая актриса.

Производством исторической драмы занимались Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television. Режиссер ленты — Линси Миллер.

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