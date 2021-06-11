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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Сплетница возвращается: первый трейлер и дата премьеры

сплетница 2021

Стриминговий сервис HBO Max представил первый трейлер американского подросткового сериала Сплетница 2021.

Лента станет продолжением культового сериала 90-х и будет состоять из десяти эпизодов. Премьера первой серии запланирована на 8 июля 2021 года.

События сериала будут разворачиваться спустя девять лет после финала оригинальной Сплетницы. Зрители увидят, как изменилась жизнь подростков в элитной школе на Манхэттене.

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Главные роли сыграли Джордан Александр, Эли Браун, Томас Доэрти, Тави Гевинсон, Эмили Алин Линд, Эван Мок Сион Морено, Уитни Пик и Саванна Ли Смит.

Стоит отметить, что перезапуск сериала Сплетница должен был выйти осенью 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось перенести.

Что посмотреть в кино на этой неделе

С 11 июня в кинотеатрах Украины можно будет посмотреть Форсаж 9. Также среди новых фильмов ожидаются такие ленты как На высотах Нью-Йорка и Спирит.

Подробнее о том, что посмотреть в кино на этой неделе — читайте на Фактах ICTV.

Фото: HBO Max

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