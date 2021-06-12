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Юлія Захарченко |

Золота дзиґа 2021: стали известны имена победителей премии

Золота дзиґа 2021

12 июня состоялась церемония награждения украинской пятой Национальной кинопремии Золота дзиґа 2021.

Эту торжественную премию присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Победителей определяют члены Украинской киноакадемии.

Ведущими Золотой дзиґи 2021 выступили актриса и телеведущая Дарья Трегубова и телеведущий Олег Панюта. В этом году статуэтки вручали в 23 номинациях, среди них одна новая — Лучший игровой сериал.

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Фаворитом премии стала драма Валентина Васяновича Атлантида, которая получила шесть наград.

Золота дзиґа 2021 — список победителей

  • Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Атлантида)
  • Лучшая музыка — Антон Байбаков (Черкаси)
  • Лучший дизайн костюмов — Отенко Галина, Керо Мария (Толока)
  • Лучший грим — Петровская Мария (Безславні кріпаки)
  • Лучший звук — Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)
  • Лучший монтаж — Васянович Валентин (Атлантида)
  • Открытие года — Наталья Ворожбит
  • Премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян
  • Премия зрительских симпатий — Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
  • Лучшие визуальные эффекты — Москаленко Алексей (Атлантида)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский (Погані дороги)
  • Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина (Погані дороги)
  • Лучшая операторская работа — Валентин Васянович (Атлантида)
  • Лучший сценарий — Наталья Ворожбит (Погані дороги)
  • Лучшая песня — Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор_Робот). Музыка — Антон Байбаков, слова — Марыся Никитюк
  • Лучший фильм — Атлантида
  • Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович (Атлантида)
  • Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич (Погані дороги)
  • Лучшая женская роль — Марина Кошкина (Забуті)
  • Лучший полнометражный документальный фильм — Земля блакитна, ніби апельсин
  • Лучший короткометражный игровой фильм — Бульмастиф
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — Історія України за 5 хвилин
  • Лучший игровой сериал — Спіймати Кайдаша

Лучший игровой сериал

Украинская национальная кинопремия Золота дзиґа основана в 2017 году Украинской киноакадемией. В этом году впервые состоялось торжественное награждение в новой номинации — Лучший игровой сериал.

На победу в номинации Лучший игровой сериал претендовали четыре киноленты: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Все номинированные сериалы в этой категории — производства компании StarLightMedia. Сериал Спiймати Кайдаша стал победителем престижной кинопремии Золота дзиґа.

Фото: УНИАН

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