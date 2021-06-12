12 июня состоялась церемония награждения украинской пятой Национальной кинопремии Золота дзиґа 2021.

Эту торжественную премию присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Победителей определяют члены Украинской киноакадемии.

Ведущими Золотой дзиґи 2021 выступили актриса и телеведущая Дарья Трегубова и телеведущий Олег Панюта. В этом году статуэтки вручали в 23 номинациях, среди них одна новая — Лучший игровой сериал.

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Фаворитом премии стала драма Валентина Васяновича Атлантида, которая получила шесть наград.

Золота дзиґа 2021 — список победителей

Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Атлантида)

Лучшая музыка — Антон Байбаков (Черкаси)

Лучший дизайн костюмов — Отенко Галина, Керо Мария (Толока)

Лучший грим — Петровская Мария (Безславні кріпаки)

Лучший звук — Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)

Лучший монтаж — Васянович Валентин (Атлантида)

Открытие года — Наталья Ворожбит

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян

Премия зрительских симпатий — Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке

Лучшие визуальные эффекты — Москаленко Алексей (Атлантида)

Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский (Погані дороги)

Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина (Погані дороги)

Лучшая операторская работа — Валентин Васянович (Атлантида)

Лучший сценарий — Наталья Ворожбит (Погані дороги)

Лучшая песня — Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор_Робот). Музыка — Антон Байбаков, слова — Марыся Никитюк

Лучший фильм — Атлантида

Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович (Атлантида)

Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич (Погані дороги)

Лучшая женская роль — Марина Кошкина (Забуті)

Лучший полнометражный документальный фильм — Земля блакитна, ніби апельсин

Лучший короткометражный игровой фильм — Бульмастиф

Лучший короткометражный анимационный фильм — Історія України за 5 хвилин

Лучший игровой сериал — Спіймати Кайдаша

Лучший игровой сериал

Украинская национальная кинопремия Золота дзиґа основана в 2017 году Украинской киноакадемией. В этом году впервые состоялось торжественное награждение в новой номинации — Лучший игровой сериал.

На победу в номинации Лучший игровой сериал претендовали четыре киноленты: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Все номинированные сериалы в этой категории — производства компании StarLightMedia. Сериал Спiймати Кайдаша стал победителем престижной кинопремии Золота дзиґа.