12 июня состоялась церемония награждения украинской пятой Национальной кинопремии Золота дзиґа 2021.
Эту торжественную премию присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Победителей определяют члены Украинской киноакадемии.
Ведущими Золотой дзиґи 2021 выступили актриса и телеведущая Дарья Трегубова и телеведущий Олег Панюта. В этом году статуэтки вручали в 23 номинациях, среди них одна новая — Лучший игровой сериал.
Фаворитом премии стала драма Валентина Васяновича Атлантида, которая получила шесть наград.
Золота дзиґа 2021 — список победителей
- Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Атлантида)
- Лучшая музыка — Антон Байбаков (Черкаси)
- Лучший дизайн костюмов — Отенко Галина, Керо Мария (Толока)
- Лучший грим — Петровская Мария (Безславні кріпаки)
- Лучший звук — Барба Игорь, Петер Борис (В. Сильвестров)
- Лучший монтаж — Васянович Валентин (Атлантида)
- Открытие года — Наталья Ворожбит
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Роман Балаян
- Премия зрительских симпатий — Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
- Лучшие визуальные эффекты — Москаленко Алексей (Атлантида)
- Лучшая мужская роль второго плана — Игорь Колтовский (Погані дороги)
- Лучшая женская роль второго плана — Оксана Воронина (Погані дороги)
- Лучшая операторская работа — Валентин Васянович (Атлантида)
- Лучший сценарий — Наталья Ворожбит (Погані дороги)
- Лучшая песня — Пола-ла-ла, группа Dakh Daughters, София Байбакова (Виктор_Робот). Музыка — Антон Байбаков, слова — Марыся Никитюк
- Лучший фильм — Атлантида
- Лучшая режиссерская работа — Валентин Васянович (Атлантида)
- Лучшая мужская роль — Юрий Кулинич (Погані дороги)
- Лучшая женская роль — Марина Кошкина (Забуті)
- Лучший полнометражный документальный фильм — Земля блакитна, ніби апельсин
- Лучший короткометражный игровой фильм — Бульмастиф
- Лучший короткометражный анимационный фильм — Історія України за 5 хвилин
- Лучший игровой сериал — Спіймати Кайдаша
Лучший игровой сериал
Украинская национальная кинопремия Золота дзиґа основана в 2017 году Украинской киноакадемией. В этом году впервые состоялось торжественное награждение в новой номинации — Лучший игровой сериал.
На победу в номинации Лучший игровой сериал претендовали четыре киноленты: І будуть люди, Козаки. Абсолютно брехлива історія, Перші ластівки. Zалежні, Спіймати Кайдаша. Все номинированные сериалы в этой категории — производства компании StarLightMedia. Сериал Спiймати Кайдаша стал победителем престижной кинопремии Золота дзиґа.