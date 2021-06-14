Золота дзиґа 2021: как прошла церемония награждения

12 июня Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии Золота дзиґа 2021. Статуэтки вручали в 23 номинациях.

Церемония награждения проходила в PM Hall Terrace, а ведущими мероприятия стали Даша Трегубова и Олег Панюта. На красной дорожке звезды поражали нарядами согласно установленного дресс-кода Creative Black Tie.

Как прошла церемония награждения премии Золота дзиґа 2021 — смотрите в фотоподборке на Фактах ICTV.

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В Украине премию Золота дзиґа 2021 впервые вручили в 2017 году. Статуэтка, которую получают победители, символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа.

В 2020 году церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А в этом году онлайн-трансляция не проводилась, поэтому погрузиться в атмосферу мероприятия можно только с помощью фото.

Победители премии Золота дзиґа 2021

Фаворитом премии Золота дзиґа 2021 cтала драма Валентина Васяновича Атлантида, которая получила шесть наград.

А статуэтку за лучший игровой сериал 2020 года получил 12-серийный проект Спiймати Кайдаша, снятый по заказу телеканала СТБ.

Полный список победителей премии Золота дзиґа 2021 — смотрите на Фактах ICTV.