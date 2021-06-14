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Валентина Чорна |

В Киеве вручили кинопремию Золота дзиґа 2021: яркие фото с церемонии

Золота дзиґа 2021

12 июня Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии Золота дзиґа 2021. Статуэтки вручали в 23 номинациях.

Церемония награждения проходила в PM Hall Terrace, а ведущими мероприятия стали Даша Трегубова и Олег Панюта. На красной дорожке звезды поражали нарядами согласно установленного дресс-кода Creative Black Tie.

Как прошла церемония награждения премии Золота дзиґа 2021 — смотрите в фотоподборке на Фактах ICTV.

Золота дзиґа 2021: как прошла церемония награждения
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021: как прошла церемония награждения
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
Золота дзиґа 2021
В Киеве вручили кинопремию Золота дзиґа 2021: яркие фото с церемонии / 13 фотографий

В Украине премию Золота дзиґа 2021 впервые вручили в 2017 году. Статуэтка, которую получают победители, символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа.

В 2020 году церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. А в этом году онлайн-трансляция не проводилась, поэтому погрузиться в атмосферу мероприятия можно только с помощью фото.

Победители премии Золота дзиґа 2021

Фаворитом премии Золота дзиґа 2021 cтала драма Валентина Васяновича Атлантида, которая получила шесть наград.

А статуэтку за лучший игровой сериал 2020 года получил 12-серийный проект Спiймати Кайдаша, снятый по заказу телеканала СТБ.

Полный список победителей премии Золота дзиґа 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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