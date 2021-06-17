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Євгенія Шапоренко |

Фильм Дюна с Зендаей: где и когда состоится премьера научно-фантастической эпопеи

Фильм Дюна с Зендаей: где и когда состоится премьера научно-фантастической эпопеи

Мировая премьера долгожданной перезагрузки Дюны Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре.

Фестиваль объявил, что 3 сентября в Венеции вне конкурса состоится мировая премьера крупнобюджетной научно-фантастической эпопеи с Тимоти Шаламе и Зендаей.

Фильм основан на научно-фантастическом бестселлере Фрэнка Герберта о юном Поле Атридесе — отпрыске благородного Дома Атридесов, которому было поручено наблюдать за пустынной планетой Арракис, также известной как Дюна.

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