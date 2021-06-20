Сериалы о медицинских работниках пользуются большой популярностью среди зрителей, поскольку они показывают, что эта профессия чрезвычайно важна в современном обществе.
Каждый день врачи ставят диагнозы, борются с болезнями и помогают тем, кто в этом нуждается. А иногда им приходится рисковать собственной жизнью, ради других.
20 июня в Украине отмечают День медика. Именно сегодня стоит поздравить всех врачей и поблагодарить их за нелегкий труд.
По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку лучших сериалов о медицинских работниках.
Доктор Хаус
Это один из самых популярных медицинских детективов, в котором присутствуют элементы драмы.
В основе сюжета лежит история циничного Грегори Хауса, который не боится рисковать и браться за самые сложные диагностические загадки.
Хороший доктор
Это история о молодом хирурге Шоне Мерфи, который даже несмотря на свой страшный диагноз, спасает других людей.
Кроме этого, ежедневно Шону приходится бороться за право полноценно жить, поскольку никто не хочет работать с врачом-аутистом.
Больница Никербокер
Сериал рассказывает о жестких реалиях медицины XX века, когда еще не существовало антибиотиков и современных методов лечения.
В центре сюжета — хирург Джон Текер, который страдает от наркотической зависимости, и персонал нью-йоркского госпиталя Никербокер.
Скорая Помощь
Это успешный проект, который рассказывает о приемном отделении городской больницы. Благодаря сериалу вы сможете лучше узнать про титанический труд и героизм врачей, которые каждый день помогают другим.
Герои попадают в непростые ситуации и часто им приходится решать вопросы жизни и смерти.
Клиника
В центре сюжета молодой врач Джей Ди, который с энтузиазмом и верой в себя, устраивается стажером в больницу. Он мечтает стать настоящим профессионалом, как и его наставники.
Но прежде чем набраться опыта, стажеру предстоит пережить много приключений, смириться с цинизмом коллег и научиться работать в экстренных ситуациях.