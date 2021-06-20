Сериалы о медицинских работниках пользуются большой популярностью среди зрителей, поскольку они показывают, что эта профессия чрезвычайно важна в современном обществе.

Каждый день врачи ставят диагнозы, борются с болезнями и помогают тем, кто в этом нуждается. А иногда им приходится рисковать собственной жизнью, ради других.

20 июня в Украине отмечают День медика. Именно сегодня стоит поздравить всех врачей и поблагодарить их за нелегкий труд.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили подборку лучших сериалов о медицинских работниках.

Доктор Хаус

Это один из самых популярных медицинских детективов, в котором присутствуют элементы драмы.

В основе сюжета лежит история циничного Грегори Хауса, который не боится рисковать и браться за самые сложные диагностические загадки.

Хороший доктор

Это история о молодом хирурге Шоне Мерфи, который даже несмотря на свой страшный диагноз, спасает других людей.

Кроме этого, ежедневно Шону приходится бороться за право полноценно жить, поскольку никто не хочет работать с врачом-аутистом.

Больница Никербокер

Сериал рассказывает о жестких реалиях медицины XX века, когда еще не существовало антибиотиков и современных методов лечения.

В центре сюжета — хирург Джон Текер, который страдает от наркотической зависимости, и персонал нью-йоркского госпиталя Никербокер.

Скорая Помощь

Это успешный проект, который рассказывает о приемном отделении городской больницы. Благодаря сериалу вы сможете лучше узнать про титанический труд и героизм врачей, которые каждый день помогают другим.

Герои попадают в непростые ситуации и часто им приходится решать вопросы жизни и смерти.

Клиника

В центре сюжета молодой врач Джей Ди, который с энтузиазмом и верой в себя, устраивается стажером в больницу. Он мечтает стать настоящим профессионалом, как и его наставники.

Но прежде чем набраться опыта, стажеру предстоит пережить много приключений, смириться с цинизмом коллег и научиться работать в экстренных ситуациях.