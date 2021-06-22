Warner Bros. показала новый трейлер Отряда самоубийц: Миссия навылет, режиссера Джеймса Ганна.

Ролик посвятили персонажу Идриса Эльбы — Бладспорту. В тюрьме злодей оказался за попытку убийства Супермена.

Сюжет картины расскажет о новой миссии злодеев, которые против своей воли должны спасти мир. В этот раз Харли Квинн и другие участники Отряда отправляются на остров, чтобы одолеть местных врагов.

Кроме того, на острове обитает инопланетная форма жизни Старро.

Премьера Отряда самоубийц запланированна на начало августа 2021 года.

Трейлер фильма Отряд самоубийц: Миссия навылет

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