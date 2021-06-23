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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку в фильме Disney

Рейчел Зегвер

Американская певица и актриса Рэйчел Зеглер сыграет главную роль в ремейке анимационного фильма Белоснежка от киностудии Disney.

Режиссером ленты станет Марк Уэбб, который снял фильмы Одаренная, 500 дней лета, Почему женщины убивают. Съемки ремейка начнутся в 2022 году.

На личной странице в Instagram актриса поделилась с подписчиками новостью о роли Белоснежки и написала, что “мечты сбываются”.

20-летняя Рейчел родилась в Нью-Джерси в семье колумбийки и поляка, и уже со школы участвовала в театральных постановках.

В социальных сетях она стала известной благодаря каверу на песню Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow, он стал вирусным и собрал более 14 млн просмотров.

Также Рейчел сыграла главную роль в новом фильме Стивена Спилберга Вестсайдская история и боевике Шазам, который выйдет на экраны в 2023 году.

Впервые мультфильм Белоснежка и семь гномов, который основан на сказке братьев Гримм, вышел на экраны в 1937 году. Он стал первым полнометражным фильмом Disney.

Напомним, что два года назад кинокомпания Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль афроамериканку Холли Бейли. Такое решение режиссеров вызвало большой ажиотаж среди поклонников мультфильма.

Фото: Рэйчел Зегвер

Источник: Variety

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