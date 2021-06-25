Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода третьего сезона британского комедийно-драматического телесериала Половое воспитание.

Первые серии нового сезона Полового воспитания зрители увидят уже этой осенью — 17 сентября.

— Наконец-то закончилось долгое и тяжелое ожидание. Премьера третьего сезона Полового воспитания состоится уже 17 сентября, — написали в Instagram Netflix.

Также Netflix опубликовали серию снимков со съемок. Судя по фото, события в 3 сезоне будут разворачиваться в той же школе. Правда теперь Отис, Эрик и Мейв одеты в обновленную форму. Сколько будет эпизодов пока неизвестно.

Первый сезон сериала Половое воспитание вышел в 2019 году, второй в 2020. После объявили, что телесериал продлен на третий сезон.

Сюжетная линия сериала разворачивается в вымышленном городе Мурдэйл в средней школе. Одноклассники главного героя — Отиса попадают в разнообразные ситуации сексуального характера. Он, в свою очередь, набравшись знаний от своей матери консультирует их и получает за это деньги.

Во втором сезоне Отис начинает встречаться с девочкой со школы. Кроме того, в учебном заведении появляются новые ученики, которые нарушают устоявшиеся порядки.