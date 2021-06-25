Топ-100 фильмов в истории украинского кино: кто стал лучшим

На Книжном арсенале 2021 презентовали рейтинг Топ- 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Составили его по результатам опроса Довженко-центра вместе с Союзом кинокритиков Украины.

— Опрос по определению лучших фильмов украинского кино — это действительно беспрецедентное историческое событие. Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом, — заявил руководитель киноархива Довженко-Центра Александр Телюк.

Топ-10 фильмов в истории украинского кино:

Тени забытых предков (1964, Сергей Параджанов) Земля (1930, Александр Довженко) Человек с киноаппаратом (1930, Дзига Вертов) Племя (2014, Мирослав Слабошпицкий) Каменный крест (1968, Леонид Осыка) Астенический синдром (1989, Кира Муратова) Полеты во сне и наяву (1982, Роман Балаян) Белая птица с черной отметиной (1970, Юрий Ильенко) Долгие проводы (1971, Кира Муратова) Вавилон ХХ (1979, Иван Миколайчук)

Полный список фильмов можно посмотреть по ссылке — Топ-100 лучших фильмов в истории украинского кино.