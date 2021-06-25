Топ-100 фильмов в истории украинского кино: кто стал лучшим

На Книжном арсенале 2021 презентовали рейтинг Топ- 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Составили его по результатам опроса Довженко-центра вместе с Союзом кинокритиков Украины.
— Опрос по определению лучших фильмов украинского кино — это действительно беспрецедентное историческое событие. Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом, — заявил руководитель киноархива Довженко-Центра Александр Телюк.
Топ-10 фильмов в истории украинского кино:
- Тени забытых предков (1964, Сергей Параджанов)
- Земля (1930, Александр Довженко)
- Человек с киноаппаратом (1930, Дзига Вертов)
- Племя (2014, Мирослав Слабошпицкий)
- Каменный крест (1968, Леонид Осыка)
- Астенический синдром (1989, Кира Муратова)
- Полеты во сне и наяву (1982, Роман Балаян)
- Белая птица с черной отметиной (1970, Юрий Ильенко)
- Долгие проводы (1971, Кира Муратова)
- Вавилон ХХ (1979, Иван Миколайчук)
Полный список фильмов можно посмотреть по ссылке — Топ-100 лучших фильмов в истории украинского кино.