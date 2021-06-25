Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Топ-100 фильмов в истории украинского кино: кто стал лучшим

Топ-100 фильмов в истории украинского кино: кто стал лучшим

На Книжном арсенале 2021 презентовали рейтинг Топ- 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Составили его по результатам опроса Довженко-центра вместе с Союзом кинокритиков Украины.

— Опрос по определению лучших фильмов украинского кино — это действительно беспрецедентное историческое событие. Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом, — заявил руководитель киноархива Довженко-Центра Александр Телюк.

Топ-10 фильмов в истории украинского кино:

  1. Тени забытых предков (1964, Сергей Параджанов)
  2. Земля (1930, Александр Довженко)
  3. Человек с киноаппаратом (1930, Дзига Вертов)
  4. Племя (2014, Мирослав Слабошпицкий)
  5. Каменный крест (1968, Леонид Осыка)
  6. Астенический синдром (1989, Кира Муратова)
  7. Полеты во сне и наяву (1982, Роман Балаян)
  8.  Белая птица с черной отметиной (1970, Юрий Ильенко)
  9. Долгие проводы (1971, Кира Муратова)
  10. Вавилон ХХ (1979, Иван Миколайчук)

Полный список фильмов можно посмотреть по ссылке — Топ-100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Читайте
В Киеве вручили кинопремию Золота дзиґа 2021: яркие фото с церемонии

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка