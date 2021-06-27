27 июня в Украине отмечают День молодежи. Этот праздник символизирует беззаботность, творчество, влюбленность и энергичность.

Молодость — прекрасное время для новых встреч, интересных знакомств и взаимных чувств, поэтому стоит наслаждаться этим периодом.

Факты ICTV подготовили подборку из пяти фильмов, которые вернут вас в атмосферу молодости и вечеринок.

Блондинка в эфире

Это легкая комедия, которую стоит посмотреть для того, чтобы поднять себе настроение. Главная героиня Меган, которую сыграла Элизабет Бэнкс, все годы жила с мечтой о работе телеведущей.

И вот перед важным собеседованием девушка принимает приглашение подруг оторваться в ночном клубе на полную. Забыв обо всех своих правилах, на утро она просыпается в постели с незнакомым мужчиной и понимает, насколько непоправимыми являются последствия их вечеринки.

Фокус

Это фильм о нелегальном бизнесе, деньгах, адреналине, авантюризме и любви. Главные роли в картине сыграли Уилл Смит и Марго Робби, которые блестяще справились со своей задачей.

Опытный и очень одаренный мошенник берет под свое крыло начинающую воровку. Пользуясь шикарными внешними данными и острым умом, красавица-блондинка делает значительные успехи в этом деле. Но симпатия главных героев друг к другу может разрушить всю бизнес-структуру.

Очень плохие мамочки

В основе сюжета лежит история молодой мамы Эмми, которая истощена домашней рутиной и ежедневными обязанностями. Однако ее жизнь кардинально меняется после знакомства с нетипичной домохозяйкой Кики.

Вместе они решают забыть о скучном и сером существовании, и насладиться беззаботным женскими вечеринками и развлечениями.

Главные роли в картине сыграли Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Ган.

Мальчишник в Вегасе

Перед собственной свадьбой Даг организовывает мальчишник и вместе с компанией друзей отправляется в Лас-Вегас.

Но после громкого гуляния и ночных приключений свадьба оказывается под угрозой. На протяжении всего фильма друзья пытаются восстановить события предыдущей ночи, а также найти жениха.

Главные роли исполнили Брэдли Купер, Эд Хелмс и Зак Галифианакис.

Мачо и ботан

Это комедийный боевик с Джоном Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях.

В центре сюжета двое противоположных по характеру друзей. Один из них добрый, умный и неуверенный в себе, а другой — настоящий мачо, от которого в восторге все девушки.

В полицейской академии их отправляют на секретное задание, во время которого ребята выдают себя за старшеклассников и пытаются остановить наркоторговлю в средней школе.

Но друзья умудряются перепутать личные дела. И теперь умному надо ходить в спортзал, а спортсмену — старательно учиться.

Ранее Факты ICTV рассказывали, куда пойти на День молодежи 2021. В этот праздник пройдет множество мероприятий, на которых можно весело и с интересом провести время.