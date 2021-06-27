Певец Dzidzio выполнил обещание, данное Евгению Сморигину в одном из украинских телешоу. Исполнитель пообещал актеру снять его в новом фильме.

Сейчас комедию-квест Де гроші, режиссером которой стал Михаил Хома (настоящее имя Dzidzio, — Ред.), уже можно увидеть в кинотеатрах.

Также певец исполнил одну из главных ролей в картине. Фильм Dzidzio снимали в Киеве и Львове.

Стоит отметить, что специально для Де гроші в одном из павильонов киностудии Довженко построили интерьерные декорации дома на несколько комнат.

В частности, среди них квест-комната с элементами, которые могут вращаться и таким образом видоизменять помещение.

В киноленте также снялась украинская актриса театра и кино Ада Роговцева. В то же время главные роли в фильме получили Сергей Либа и Анна Буткевич.

Источник: Dzidzio

Фото: Dzidzio