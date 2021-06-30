Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями

29-летняя актриса Диана Пожарская и 30-летний актер Иван Янковский впервые стали родителями. Об этом супруги сообщили в Instagram, опубликовав фото с родовой палаты.

Так, 26 июня в Дианы и Ивана родился сын. Его назвали Олегом, в честь знаменитого деда Ивана.

Иван Янковский опубликовал фотографию, на которой лицо малыша скрыто смайликом.

— 26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time! Люблю тебя, ты герой и солнышко. Let’s go. Олег Иванович, — подписал фотографию Иван.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

Молодая мама Диана также похвасталась фотографиями малыша в соцсети.

— Спасибо, что выбрал именно нас. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович, — написала она.

Диана и Иван вместе снимались в драме Чемпион мира, где предположительно и познакомились.

Зимой звезду сериала Отель Елеон Диану Пожарскую заподозрили в романе с актером Иваном Янковским, который сыграл одну из главных ролей в фильме Текст. Однако все слухи о романе звездная пара отрицала.

Источник: Иван Янковский

Фото: Иван Янковский