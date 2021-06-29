Американский кинорежиссер и продюсер Квентин Тарантино намерен завершить карьеру после съемок своего десятого фильма.

Об этом голливудский режиссер рассказал на американском телешоу Real Time with Bill Maher. 58-летний продюсер намерен снять свой последний фильм, однако он не рассказал, о чем будет кинолента.

Также он признался, что хотел бы выпустить ремейк своего дебютного фильма Бешеные псы, однако режиссер отметил, что это лишь мысли вслух. По мнению Тарантино, режиссеры не становятся лучше со временем. По этой причине кинематографист решил уйти из этой сферы.

Тарантино навел в качестве примера режиссера и продюсера Дона Сигела, который, по его мнению, мог красиво уйти из киносферы после фильма Побег из Алькатраса 1979 года.

Однако Сигел снял еще две киноленты, которые оказались неудачными. В то же время Тарантино рассказал, что его карьера была длительной и свои идеи он полностью воплотил в фильмах.

Недавно также американская модель Джиджи Хадид заявила о завершении карьеры. Девушка намерена полностью сменить профессию.

Отчасти на ее решение повлияло рождение дочери. По ее словам, она воплотила в жизнь все свои мечты о моде. Поэтому модель решила уступить свое место новой личности, для которой это важно.