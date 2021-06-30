Звезда фильма Чудо-женщина Галь Гадот в третий раз стала матерью

Известная израильская актриса, исполнительница главной роли в фильме Чудо-Женщина Галь Гадот в третий раз стала матерью.

Новостью о рождении девочки она поделилась на своей странице в Instagram. Свою третью дочь актриса назвала Даниэла.

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На фотографии актриса вместе с мужем и детьми мило улыбается, отдыхая на кровати в спальне.

— Моя милая семья, я еще не была более благодарной и счастливой (и уставшей), как сейчас. Мы рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Желаю всем вам любви и здоровья, — подписала фотографию Галь Гадот.

В браке с бизнесменом Яроном Версаном актриса — уже более 12 лет.

Самые яркие работы Галь Гадот-фильмы Чудо-Женщина, Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, а также Лига справедливости.